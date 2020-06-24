Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
КГЦЗ: В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице
КГЦЗ: В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице
Непогода в западных областях: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина
Непогода в Украине: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина
Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди
Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли

Минэнерго: "ВостГОК" получил лицензию на переработку урановых руд

Минэнерго: "ВостГОК" получил лицензию на переработку урановых руд
18:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

"Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после определенной задержки", - рассказали в министерстве, добавляя, что теперь "ВостГОК" может беспрепятственно продолжать свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Минэнерго напомнили, что срок лицензии "ВостГОК" закончился 12 июня. В Госатомрегулирования отказали предприятию в продлении разрешения из-за формальных оснований, а именно - из-за приостановления допуска к работам у руководителя предприятия. При этом, Госатомрегулирования не предупреждало о наличии формальных препятствий для получения лицензии ни само предприятие, ни Минэнерго.

 

"Министерство энергетики безотлагательно отреагировало на отказ и 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" Виктора Пухальского, который имеет соответствующий допуск", - информируют в Минэнерго.

"ВостГОК" - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата для дальнейшего использования атомными электростанциями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минэнерго.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 На Красной площади в Москве состоялся парад: кто из мировых лидеров приехал
03 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
04 Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
05 Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер, на западе - сильные ливни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Пандемия коронавируса: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
Пандемия COVID-19: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
В Яремче обвал дороги разрушил главный водопровод - люди остались без воды
Яремче осталось без воды - обвал дороги разрушил трубу
&quot;Черная пантера&quot; модельного бизнеса украсила обложку Vogue: потрясающие снимки
"Черная пантера" модельного бизнеса украсила обложку Vogue: потрясающие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь