Минэнерго: "ВостГОК" получил лицензию на переработку урановых руд

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

"Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после определенной задержки", - рассказали в министерстве, добавляя, что теперь "ВостГОК" может беспрепятственно продолжать свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Минэнерго напомнили, что срок лицензии "ВостГОК" закончился 12 июня. В Госатомрегулирования отказали предприятию в продлении разрешения из-за формальных оснований, а именно - из-за приостановления допуска к работам у руководителя предприятия. При этом, Госатомрегулирования не предупреждало о наличии формальных препятствий для получения лицензии ни само предприятие, ни Минэнерго.

"Министерство энергетики безотлагательно отреагировало на отказ и 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" Виктора Пухальского, который имеет соответствующий допуск", - информируют в Минэнерго.

"ВостГОК" - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата для дальнейшего использования атомными электростанциями.