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Ремонт дорог: Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования

Ремонт дорог: Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования
10:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли, что в частности должно разрешить местным властям брать кредиты на ремонт дорог местного значения уже в 2020 году. Об этом сообщили в ОП.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 677-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 июня.

"Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году", - указали в пресс-службе Президента.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому. Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

В Украине запасы газа в ПХГ превысили 19,5 млрд куб. м

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.

Как сообщалось, из-за непогоды на западе Украины нанесен ущерб инфраструктуре на 234 млн грн.

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Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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