Тендер не за горами: Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах

Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг, говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Во вторник пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки, уточнил источник.

Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $1 млрд 409,282 млн по номиналу цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на $1 млрд 383,692 млн – $1042,5 за $1000.

В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.

Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.