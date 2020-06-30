В Украине наблюдается сокращение теневой экономики

Уровень теневой экономики в Украине по итогам прошлого года сократился до 28% ВВП.
Об этом сказано в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства "Общие тенденции теневой экономики в Украине в 2019 году", опубликованном на официальном сайте министерства.
В Минэкономики подчеркнули, что еще остаются факторы, которые сдерживают детенизацию, а именно:
Как сообщалось, уровень теневой экономики Украины в 2018 году составил 31% от официального валового внутреннего продукта, что на один процентный пункт меньше по сравнению с 2017 годом.