В Кабмине уволили председателя Гослесагентства

Кабинет министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

"Также на своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - написал Мокан.

О причинах увольнения Мокан не сообщил.

Как сообщалось, Кабинет министров 24 декабря 2019 года назначил председателем Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого сроком на пять лет с даты начала исполнения должностных обязанностей.

Как сообщалось, новым главой Национального банка Украины может стать экс-министр экономики Тимофей Милованов. Также эту должность может занять экс-глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук.