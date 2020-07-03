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Черное золото: Мировые цены на нефть снизились

Черное золото: Мировые цены на нефть снизились
08:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 42,71 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,00%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,24 доллара за баррель, потеряв 1,01%.

Как сообщалось, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

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После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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Нефть, Цены.

Автор:

Телеграф
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