Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
Подтоплены дома, подмыты мосты: на Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды
На Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды
Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)

Прибыль порта "Южный" за 2020 год выросла на 1304%

Прибыль порта "Южный" за 2020 год выросла на 1304%
23:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Владимир Зеленский рассказал, на сколько возросла прибыль порта "Южный" за 2020 год.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область встретился с руководителем государственного торгового порта "Южный" Александром Олийныком, который рассказал, что товарооборот порта в первом полугодии 2020 года достиг 10,6 млн тонн, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам Олийныка, госпредприятие имеет значительные экономические показатели в первой половине 2020 года.

"Прибыль за пять месяцев выросла на 1304%. С января по май налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составили 534 млн 198 тыс. грн, это на 281,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Часть прибыли инвестируется в развитие предприятия и наращивание производства. С начала года запущены проекты модернизации мощностей - перегрузочных комплексов импортных и экспортных грузов, комплекса вагоноопрокидывателя", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Ключевым направлением развития порта "Южный" является диверсификация грузов. Структура грузооборота включает экспортные, импортные, транзитные грузы и каботаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Порт, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; Путина: &quot;Евросолидарность&quot; требует собрать СНБО
"Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"
Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь