Буславец о трансформации угольной отрасли: Не хотела бы ассоциироваться с Маргарет Тэтчер

Временно исполняющая обязанности главы Минэнерго Ольга Буславец считает, что ситуация в угольной отрасли требует жестких и непопулярных решений. Об этом чиновник сказал в интервью Радио Свобода.

По ее словам, сейчас есть определенные наработки по концепции трансформации угольных регионов.

"Я, наверное, не хотела бы ассоциироваться с Маргарет Тэтчер, но она действительно сделала очень смелые шаги. И хочу сказать, что если бы наше государство сегодня могло и имело такой финансовый ресурс, который в свою очередь использовала Маргарет Тэтчер при реформировании, в том числе и закрытии убыточных шахт, мы, пожалуй, могли бы более быстро решить этот вопрос", - сказала чиновница .

Она также добавила, что Кабмином создан координационный совет, в свое время основанный Минрегионом.

Маргарет Тэтчер, премьер Великобритании с 1979 по 1990 года провела политические и экономические реформы для отмены того, что она считала упадком страны.

Забастовка шахтеров 1984-1985 годов стала самым большим проявлением конфронтации между профсоюзами и британским правительством. В марте 1984 года Национальное управление угольной промышленности выступило с предложением о закрытии 20 из 174 государственных шахт и сокращении на 20 тысяч рабочих мест (всего в отрасли работало 187 тысяч человек).

Тетчер отказалась принять условия бастующих. Через год после начала забастовки, в марте 1985 года, Национальный союз горняков вынужден была отступить. Ущерб для экономики страны от этих событий оценивался минимум в £1,5 миллиарда. Правительство Великобритании закрыло к 1985 году 25 нерентабельных шахт, а к 1992 году их количество составило 97. Остальные шахт были приватизированы.