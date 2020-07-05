Нардеп рассказала о падении прибыли госпредприятий

Прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут.

Народный депутат от партии “Слуга народа” Ольга Василевская на своей странице в Facebook сообщила, что по ее требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий, где можно увидеть, что прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут.

“По моему требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий. Украинский парадокс — прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут”, — указала она в сообщении.

Далее она привела перечень компаний, в которых чистый финансовый результат стремительно падал (период 2017-2019 годы).

Такими государственными предприятиями, по ее данным, стали:

ГП Энергоатом — заработало меньше чем в прошлом году почти на 20%, а ЗП управленческом сектора поднял в 3 раза!

ГП Международный аэропорт Борисполь — заработало меньше на 260 млн грн, увеличил ЗП руководителям почти в 4 раза!

АО Харьковоблэнерго — доход 31 млн грн снизился до 1 млн в год, а ЗП выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом!

ГАХК Артем в 2019 году заработал в 13 раз меньше предыдущих лет, а затраты на ЗП руководства выросла на 5 миллионов гривен!

ГУ Госгидрография прибыли упали на 60%, а расходы на ЗП директоров в 3 раза!

ГУ Украинский государственный центр радиочастот в 2019 году заработал в 24 раза меньше, чем в предыдущие годы, а расходы на ЗП выросли вдвое!

ПАО Укргидроэнерго — конечно молодцы. За 3 года прибыль Общества выросла вдвое. И руководители о себе не забыли — и подняли ЗП в 10 раз!", — указала она.

Напоминаем, с 1 сентября этого года минимальную зарплату в Украине планируют повысить до пяти тысяч гривен.