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Нардеп рассказала о падении прибыли госпредприятий

Нардеп рассказала о падении прибыли госпредприятий
23:48 Вс, 5 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут.

Народный депутат от партии “Слуга народа” Ольга Василевская на своей странице в Facebook сообщила, что по ее требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий, где можно увидеть, что прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут.

“По моему требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий. Украинский парадокс — прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут”, — указала она в сообщении.

Далее она привела перечень компаний, в которых чистый финансовый результат стремительно падал (период 2017-2019 годы).

Такими государственными предприятиями, по ее данным, стали:

  • ГП Энергоатом — заработало меньше чем в прошлом году почти на 20%, а ЗП управленческом сектора поднял в 3 раза!

  • ГП Международный аэропорт Борисполь — заработало меньше на 260 млн грн, увеличил ЗП руководителям почти в 4 раза!

  • АО Харьковоблэнерго — доход 31 млн грн снизился до 1 млн в год, а ЗП выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом!

  • ГАХК Артем в 2019 году заработал в 13 раз меньше предыдущих лет, а затраты на ЗП руководства выросла на 5 миллионов гривен!

  • ГУ Госгидрография прибыли упали на 60%, а расходы на ЗП директоров в 3 раза!

  • ГУ Украинский государственный центр радиочастот в 2019 году заработал в 24 раза меньше, чем в предыдущие годы, а расходы на ЗП выросли вдвое!

  • ПАО Укргидроэнерго — конечно молодцы. За 3 года прибыль Общества выросла вдвое. И руководители о себе не забыли — и подняли ЗП в 10 раз!", — указала она.

Напоминаем, с 1 сентября этого года минимальную зарплату в Украине планируют повысить до пяти тысяч гривен.

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Все по теме:

Зарплата, Кабмин, Нардеп.

Автор:

Телеграф
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