Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных
Эпидемия СOVID-19: В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных
Смягчение ограничений: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
Малиновский за час стал лучшим игроком Аталанты
Малиновский за час стал лучшим игроком Аталанты
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

НБУ провел тендер по рефинансированию банков на 1,4 млрд

НБУ провел тендер по рефинансированию банков на 1,4 млрд
11:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr
Национальный банк Украины провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил двум финучреждениям 1,4 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Регулятор предоставил рефинансирование двум банкам.

Как сообщалось, Нацбанк 19 июня провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 637,5 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

Нацбанк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

После выходных в Украине подешевела валюта: курс в обменниках

Такой график тендеров установлен на период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снизил учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка была снижена шестой раз подряд – после снижения в январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Финансы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
03 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
04 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
05 Влияют на рост волос: фрукты, которые помогут отрастить локоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае за сутки еще 4 случая коронавируса
В Китае за сутки еще 4 случая коронавируса
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Иван Купала 2020: традиции и обряды на деньги, любовь, удачу
Иван Купала 2020: традиции и обряды на деньги, любовь, удачу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь