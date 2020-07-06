НБУ провел тендер по рефинансированию банков на 1,4 млрд

Национальный банк Украины провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил двум финучреждениям 1,4 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Регулятор предоставил рефинансирование двум банкам.

Как сообщалось, Нацбанк 19 июня провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 637,5 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 90 дней.

Нацбанк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Такой график тендеров установлен на период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снизил учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка была снижена шестой раз подряд – после снижения в январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.