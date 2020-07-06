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Безработица в Украине: в Минэкономики назвали максимальный размер пособия

Безработица в Украине: в Минэкономики назвали максимальный размер пособия
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Максимальный размер пособия по безработице в Украине на сегодня составляет 8408 гривень или четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально. Он определяется в зависимости от страхового стажа человека и его заработной платы. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 гривень (четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным министерства, размер минимальной выплаты пособия по безработице в Украине, которое выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа и заработной платы, составляет 1800 гривень, а лицам, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – 1000 гривень (на период действия карантина плюс 30 календарных дней после его окончания).

"Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста – 720 календарных дней", - добавили в министерстве.

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Как сообщалось, Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 миллиардов гривень. Из них 4,7 миллиарда гривень будут направлены на выплаты по частичной безработице.

Национальный банк Украины прогнозирует пик уровня безработицы в стране во втором квартале – безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.

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Украина, Работа, Минэкономики.

Автор:

Телеграф
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