НБУ: Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4%

"Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.
Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке", – указано в сообщении.
Об этом сказано в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.
Как сообщалось, в Министерстве социальной политики назвали желаемый минимальный размер пенсии.