НБУ: Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4%

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились, по предварительным данным, 12,4% - до $28,516 млрд.

"Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке", – указано в сообщении.

Об этом сказано в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Как сообщалось, в Министерстве социальной политики назвали желаемый минимальный размер пенсии.