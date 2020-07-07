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НБУ: Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4%

НБУ: Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4%
14:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ
Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились, по предварительным данным, 12,4% - до $28,516 млрд.

"Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке", – указано в сообщении.

Об этом сказано в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар

Как сообщалось, в Министерстве социальной политики назвали желаемый минимальный размер пенсии.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Банк, Финансы.

Автор:

Телеграф
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