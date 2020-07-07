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Поддержка реформ: Евросоюз выделил Украине €11,5 миллиона транша

Поддержка реформ: Евросоюз выделил Украине €11,5 миллиона транша
16:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Европейский Союз выделил Украине более 11,5 миллиона евро на поддержку реформы государственного управления. Об этом сообщило Представительство ЕС в Украине.

"Сегодня Европейский Союз осуществил прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины. Эти средства направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности для повышения ее эффективности и устойчивости в условиях кризиса, вызванного COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, реформа государственного управления является одной из ключевых реформ, проводимых в Украине, и Евросоюз продолжает поддерживать соответствующие усилия путем распространения знаний, лучших практик и оказания существенной финансовой помощи.

"Сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципов публичного управления, подотчетности и прозрачности для получения и укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам и тем самым способствовать более быстрому восстановлению после тяжелого кризиса в сферах здоровья и экономики", - сказал посол ЕС.

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По данным Представительства ЕС, в общем Евросоюз выделил Украине 90 млн евро в рамках программы бюджетной поддержки на реформирование государственного управления на период 2016-2021 годов. Нынешняя выплата является очередной после уже предоставленных трех траншей на общую сумму 37,6 млн евро.

Последний транш на сумму 26 млн евро запланировано на 2021. "Он будет предоставлен при условии продолжения решительных намерений правительства по воплощению в жизнь принципов государственного управления ОЭСР / SIGMA (link is external), реализации и обновления Стратегии реформирования государственного управления на основе качественного Закона "О государственной службе" и закона об общей административной процедуре" , - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что, кроме бюджетной поддержки, ЕС оказывает техническую помощь в размере 14 млн евро для введения и реализации указанных принципов государственного управления в государственных органах, а также совместно с Европейским банком реконструкции и развития выделяет 28,7 млн евро для поддержки секторальных реформ в профильных министерствах путем создания команд экспертов в рамках проекта Украинская архитектура реформ.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Евросоюз, Финансы.

Автор:

Телеграф
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