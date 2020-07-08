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Украина будет закупать гречку в резерв

Украина будет закупать гречку в резерв
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что правительство Украины намерено закупать гречку в резерв.

Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше - 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины - ред.), Аграрному фонду", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно.

"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - сказал глава Минэкономики.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.

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Экономика, Гречка, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
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