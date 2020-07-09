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Кассовый аппарат в смартфоне: в Минфине зарегистрирован приказ о порядке регистрации и применения программных РРО

Кассовый аппарат в смартфоне: в Минфине зарегистрирован приказ о порядке регистрации и применения программных РРО
01:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Министерством юстиции зарегистрирован приказ Минфина о порядке регистрации и применения программных РРО, а также приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, бесплатное приложение для программного регистратора расчетных операций будет доступно для полноценного использования всеми желающими.

"В частности, приказом от 23 июня 2020 года №317 непосредственно утверждены порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (ПРО); определения диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы РРО в режиме офлайн.

Вторым приказом от 18 июня 2020 года №306: усовершенствована форма и содержание расчетных документов, РРО и/или ПРО; утверждена новая форма расчетного документа для операций по выдаче наличных денежных средств держателям электронных платежных средств; обеспечена возможность указания штрихкодов товаров.

В том числе изменения коснулись Порядков относительно регистрации РРО и книг учета расчетных операций, в частности относительно возможности создания документов в бумажной и/или электронной форме", - сообщили в Минфине.

Запуск фискального приложения для программного РРО запланирован уже на 1 августа 2020 года.

Кроме того, использование регистратора расчетных операций станет обязательным для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. Это произойдет уже 1 января 2021 года.

Отмечается, что внедрение программного РРО предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" № 128 - IX от 20 сентября 2019 года.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, что позволяет использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывает физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать регистраторы расчетных операций (РРО). При этом введение программных РРО не коснется физических лиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Также Рада приняла закон относительно детенизации расчетных операций, предусматривает внедрение механизма так называемого "кешбека" - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

В марте этого года Рада приняла закон об ослаблении ряда норм налогового законодательства с целью поддержки налогоплательщиков на период карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавирус COVID-19, который в частности предусматривает отсрочку обязательного внедрения программных регистраторов расчетных операций (РРО) для всех плательщиков единого налога на 2-4 группах до 1 апреля 2021 года.

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Минфин, Кассовые аппараты, РРО.

Автор:

Телеграф
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