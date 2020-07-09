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Кулеба: Украина хочет увеличить товарооборот со странами АСЕАН

Кулеба: Украина хочет увеличить товарооборот со странами АСЕАН
23:12 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Цель Украины — рост товарооборота со странами АСЕАН до $5 миллиардов.

Украина стремится к росту товарооборота со странами АСЕАН до 5 миллиардов долларов США.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, принимая послов Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ань Туана, Республики Индонезия Юдди Криснанди и Малайзии Резу Раджа накануне празднования 53-й годовщины со дня основания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба МИД.

"Наша цель — рост товарооборота со странами АСЕАН до $5 миллиардов. Это амбициозная задача. Мы решительно настроены на продвижение торговли и увеличение инвестиций, а следовательно, сможем оказать существенный толчок экономическому сотрудничеству через реализацию совместных взаимовыгодных проектов", - подчеркнул глава МИД.

Он призвал партнеров в АСЕАН рассмотреть возможность заключения Меморандума о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при МИДе Украины и Бизнес-консультативным советом АСЕАН.

Кулеба также официально предложил положить начало деятельности Комитета АСЕАН с участием послов государств-членов Ассоциации, аккредитованных в нашей стране, как базы для налаживания контактов между представителями политических и деловых кругов.

Стороны подтвердили заинтересованность в заключении двусторонних соглашений о преференциальной торговле, что способствовало бы росту в ближайшей перспективе объемов торговли между Украиной и странами АСЕАН и реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Собеседники отдельно остановились на возможностях основания научного Центра АСЕАН на базе одного из высших учебных заведений Украины.

Напомним: ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – ключевая региональная организация Юго-Восточной Азии, созданная в 1967 году, в которую входят 10 стран: Бруней Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Украина стремится присоединиться к главному документу АСЕАН — Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и получить статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее Ассоциации.

Если в 2018 году общий объем торговли со странами АСЕАН составил $2,837 млрд, то в 2019 уже $3,065 млрд. Экспорт вырос с $1,634 млрд до $1,779 млрд, а импорт – с $1,202 млрд до 1,540.

Среди ключевых стран-партнеров Украины по итогам первого полугодия 2020 года — Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Сингапур.

 
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МИД, АСЕАН, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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