Петрашко о программе "Доступные кредиты 5-7-9%": уже подали заявок на 8 млрд

В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подано заявок на 8 млрд гривень и дальше процесс будет еще более активным. Об этом заявил Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сейчас мы видим первые положительные ростки программы "5-7-9". У нас заявок сейчас есть на 8 млрд.

Я думаю, что через 2 недели процесс будет еще активнее. Банки-участники подтверждают, что получили реальный инструмент и активно принимают заявки от клиентов", - заявил Петрашко.

Он добавил, что по этой программе бизнес уже получил более 1 млрд грн кредитов для развития и внедрения антикризисных мер.

Как сообщалось, с 1 июля 2020 года вступило в силу решение правительства об упрощении условий участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для микро- и среднего бизнеса.

В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения в отношении направлений использования средств и максимальной суммы кредита.

Заем в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%" можно получить уже в 16-ти банках: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "Банк Альянс", АО "Кредобанк", ПАО "Банк Восток", АО "Райффайзен банк Аваль", АО "Таскомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "Поликомбанк", АО "Креди Агриколь Банк".