Криклий: ЕБРР предоставит Украэроруху €25 миллионов кредита

Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Украэроруху" кредит в размере 25 млн евро.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Тelegram, подписан соответствующий меморандум.

"Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Украэроруху" кредит в размере 25 млн евро.

Только что между ними был подписан соответствующий меморандум", - написал Криклий.

По его словам, это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания - Украэрорух является частью критической инфраструктуры для государства.

Министр поблагодарил европейских коллег за всестороннюю поддержку.