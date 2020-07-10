Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким
Штаб ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
Штаб ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Вина Facebook? Monobank, Viber, Tinder "слетели" на iOS
Вина Facebook? Monobank, Viber, Tinder "слетели" на iOS

Криклий: ЕБРР предоставит Украэроруху €25 миллионов кредита

Криклий: ЕБРР предоставит Украэроруху €25 миллионов кредита
17:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Украэроруху" кредит в размере 25 млн евро.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Тelegram, подписан соответствующий меморандум.

"Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Украэроруху" кредит в размере 25 млн евро.

Только что между ними был подписан соответствующий меморандум", - написал Криклий.

Петрашко о программе "Доступные кредиты 5-7-9%": уже подали заявок на 8 млрд

По его словам, это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания - Украэрорух является частью критической инфраструктуры для государства.

Министр поблагодарил европейских коллег за всестороннюю поддержку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кредит, ЕБРР, Финансы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
03 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
04 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Ливни в Пакистане: Жертвами непогоды стали не менее 15 человек
Ливни в Пакистане: Жертвами стихии стали не менее 15 человек
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Пропавшую без вести звезду сериала &quot;Хор&quot; Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь