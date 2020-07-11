Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены
Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены
Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)
Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)
11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Минэнерго отчиталось о возврате зарплат шахтерам

Минэнерго отчиталось о возврате зарплат шахтерам
09:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Минэнерго рассказали, что задолженность по зарплате перед шахтерами уже погасили.

Задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, полностью погашена.

Об этом сообщили в Минэнерго.

"На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции", — отметили в ведомстве.

Кабмин выделил 340 млн на погашение долгов перед шахтерами госшахт

С понедельника шахтеры выходят на работу. С прошлого года они находились в вынужденном простое.

Стабилизации в угольной отрасли способствовало распоряжение Кабмина о приоритете использования украинского угля на тепловых электростанциях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахтеры, Кабмин, Минэнерго.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
03 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
04 РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гумпомощи Сирии
05 Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Адская&quot; жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
На Донетчине за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
На Донетчине за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь