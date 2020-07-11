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В Минэнерго поделились успехами уходящей недели

В Минэнерго поделились успехами уходящей недели
12:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Минэнерго назвало главные события на энергорынке на этой неделе, сообщает пресс-служба ведомства.

Самое большое достижение на этой неделе — вывод шахтеров из вынужденного простоя, в котором они находятся с осени прошлого года.

"Министерство энергетики по поручению Президента Украины успешно завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО „Центрэнерго". Работа угольных объединений будет восстановлена вместе с поставками украинского угля на „Центрэнерго". В ближайшее время с вынужденного простоя должны выйти украинские шахты. Устойчивое обеспечение энергогенерирующих предприятий отечественной угольной продукцией — одно из условий успешного прохождения отопительного сезона", — отметили в Минэнерго.

В то же время полностью погашена задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, говорят в министерстве. На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции.

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Также важным событием стало увеличение мощности атомных электростанций (АЭС), которые из-за сокращения потребления были вынуждены уменьшать генерацию.

"Минэнерго увеличило мощность АЭС. Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС № 1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6. Также подтверждена возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК „Энергоатом" объемах", — сообщили в Минэнерго.

Отметим, что на этой неделе производство электроэнергии на АЭС было вдвое больше, чем на ТЭС.

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На этой неделе также стало известно поставщик "последней надежды" на рынке природного газа.

"Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Ценовое предложение ООО "ГК „Нафтогаз Украины" — 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%", — отметили в ведомстве.

Среди других событий недели:

Подготовка новой редакции устава НАЭК "Энергоатом", объявление конкурса инвестиционных проектов, для которых предоставляется государственная поддержка и начало формирования Общественного совета при Министерстве энергетики Украины.

Напоследок в Минэнерго сообщили, что руководитель ведомства Буславец уполномочена на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

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И напомнили, что в Верховной Раде сейчас находятся два законопроекта, подготовленные Минэнерго.

"Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№ 3658) имплементирует условия меморандума между правительством и участниками рынка „зеленой" энергетики, в частности, снижение „зеленого" тарифа. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины „О рынке электрической энергии" (№ 3657) предусматривает, среди прочего, запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, увеличение доли электроэнергии, НАЭК „Энергоатом" может продавать за двухсторонними договорами, принесет дополнительные средства предприятию", — резюмировали в Минэнерго.

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Шахтеры, Минэнерго, Центрэнерго.

Автор:

Телеграф
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