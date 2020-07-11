В Минэнерго поделились успехами уходящей недели

Минэнерго назвало главные события на энергорынке на этой неделе, сообщает пресс-служба ведомства.

Самое большое достижение на этой неделе — вывод шахтеров из вынужденного простоя, в котором они находятся с осени прошлого года.

"Министерство энергетики по поручению Президента Украины успешно завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО „Центрэнерго". Работа угольных объединений будет восстановлена вместе с поставками украинского угля на „Центрэнерго". В ближайшее время с вынужденного простоя должны выйти украинские шахты. Устойчивое обеспечение энергогенерирующих предприятий отечественной угольной продукцией — одно из условий успешного прохождения отопительного сезона", — отметили в Минэнерго.

В то же время полностью погашена задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, говорят в министерстве. На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции.

Также важным событием стало увеличение мощности атомных электростанций (АЭС), которые из-за сокращения потребления были вынуждены уменьшать генерацию.

"Минэнерго увеличило мощность АЭС. Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС № 1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6. Также подтверждена возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК „Энергоатом" объемах", — сообщили в Минэнерго.

Отметим, что на этой неделе производство электроэнергии на АЭС было вдвое больше, чем на ТЭС.

На этой неделе также стало известно поставщик "последней надежды" на рынке природного газа.

"Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Ценовое предложение ООО "ГК „Нафтогаз Украины" — 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%", — отметили в ведомстве.

Среди других событий недели:

Подготовка новой редакции устава НАЭК "Энергоатом", объявление конкурса инвестиционных проектов, для которых предоставляется государственная поддержка и начало формирования Общественного совета при Министерстве энергетики Украины.

Напоследок в Минэнерго сообщили, что руководитель ведомства Буславец уполномочена на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

И напомнили, что в Верховной Раде сейчас находятся два законопроекта, подготовленные Минэнерго.

"Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№ 3658) имплементирует условия меморандума между правительством и участниками рынка „зеленой" энергетики, в частности, снижение „зеленого" тарифа. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины „О рынке электрической энергии" (№ 3657) предусматривает, среди прочего, запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, увеличение доли электроэнергии, НАЭК „Энергоатом" может продавать за двухсторонними договорами, принесет дополнительные средства предприятию", — резюмировали в Минэнерго.