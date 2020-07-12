Шмыгаль рассказал, сколько поступило заявок по программе доступных кредитов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Также он сообщил, что из 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды.
"Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие", - подчеркнул премьер-министр.
Как сообщалось, к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились еще два банка – Райффайзен Банк Аваль и ТАСКомбанк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении снизить ставку по кредитам для населения до 5-6% годовых.