Шмыгаль рассказал, сколько поступило заявок по программе доступных кредитов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что из 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды.

"Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились еще два банка – Райффайзен Банк Аваль и ТАСКомбанк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении снизить ставку по кредитам для населения до 5-6% годовых.