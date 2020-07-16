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Нефть снова падает в цене: какая стоимость Brent и WTI

Нефть снова падает в цене: какая стоимость Brent и WTI
08:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Стоимость нефти марки Brent во время торгов снизилась до 43,55 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 43,55 доллара за баррель.

По данным издания  Bloomberg по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,55%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,90 доллара за баррель, потеряв 0,73%.

Мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

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12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозировали цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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Все по теме:

Нефть, Brent, Цены на нефть, Стоимость нефти.

Автор:

Телеграф
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