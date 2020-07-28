"УЗ" вскоре получит 18 пассажирских вагонов отечественного производства

В АО "УЗ" ожидают в ближайшее время получения 18 пассажирских вагонов украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя правления "УЗ" Ивана Юрика.

"Наша задача - максимально обновить парк. Что для этого нужно? Очевидно, деньги. Мы работаем с правительством по бюджетному финансированию закупки пассажирского состава.

Наконец за годы существования "Укрзализныци" будет установлен фундаментально правильный принцип финансирования государством пассажирских перевозок - социально значимой функции, которую мы выполняем. А компания будет направлять свои ресурсы на обновление инфраструктуры и локомотивного парка", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци".

Кроме того, Юрик отметил, что "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры и правительством разрабатывает среднесрочную и долгосрочную программы обновления пассажирских вагонов.

"Ежегодно для сохранения существующего пассажиропотока нам нужно обновлять парк хотя бы на 100 вагонов. Но в этом вопросе мы нуждаемся в финансовом вкладе государства", - сказал он.

Ранее, в Кабмине Украины 27 июля утвердили обновленный финплан АО "УЗ". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Полтавскую область во вторник.