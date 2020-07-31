Золото продолжает дорожать: цена выросла до исторического максимума

Стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум - $ 2000 за унцию.

На утро 31 июля цена золота в ходе торгов выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 005,4 за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют показатели биржи Comex, которая входит в группу Нью-Йоркской товарной бирже.

Таким образом, стоимость золота обновила исторический максимум.

К 10:20 по Киеву котировки золота замедлили рост до 1,4%. Драгметалл торговался на уровне $1 994,6 за тройскую унцию.

Такие показатели стали возможными на фоне обвала экономики США. Накануне стало известно о квартальном падении ВВП на 32,9%. Это ударило по ценам на нефть и американским индексам.

Напомним, в последние недели мировые цены на золото стремительно полезли вверх. Эксперты объясняют это экономическим кризисом в странах мира, вызванным коронавирусной пандемией.