В Украине уже более полумиллиона безработных

"Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 тысяч единиц. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей", - сообщает пресс-служба ведомства.
По данным на 3 августа 506 тысяч украинцев имеют статус безработного.
"По состоянию на 03 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев (в том числе - с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)", - говорится в сообщении.
По данным центра занятости, среди безработных:
по полу:
по возрастным группам:
по образованию:
Пособие по безработице получают 426 тысяч человек.