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В Украине уже более полумиллиона безработных

В Украине уже более полумиллиона безработных
Обновлено 00:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
В Государственном центре занятости проанализировали спрос на рынке труда с начала 2020 года. Так наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг. А вот спрос на врачей, экономистов и инженеров был ниже.

"Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 тысяч единиц. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей", - сообщает пресс-служба ведомства. 

По данным на 3 августа 506 тысяч украинцев имеют статус безработного. 

"По состоянию на 03 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев (в том числе - с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

По данным центра занятости, среди безработных:

по полу:

  • мужчины - 211 тыс. (или 42%),
  • женщины - 295 тыс. человек (58%);

по возрастным группам:

  • 31% - до 35 лет;
  • 29% - от 35 до 45 лет;
  • 26% - от 45 до 55 лет,
  • 14% - в возрасте свыше 55 лет;

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по образованию:

  • 51% - высшее образование,
  • 32% - профессионально-техническое образование,
  • 17% - общее среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 тысяч человек.

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Все по теме:

Безработица, Работа, Статистика, Коронакризис.

Автор:

Телеграф
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