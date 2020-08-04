В Украине уже более полумиллиона безработных

В Государственном центре занятости проанализировали спрос на рынке труда с начала 2020 года. Так наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг. А вот спрос на врачей, экономистов и инженеров был ниже.

"Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 тысяч единиц. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей", - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным на 3 августа 506 тысяч украинцев имеют статус безработного.

"По состоянию на 03 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев (в том числе - с начала действия карантина статус безработного получили 395 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

По данным центра занятости, среди безработных:

по полу:

мужчины - 211 тыс. (или 42%),

женщины - 295 тыс. человек (58%);

по возрастным группам:

31% - до 35 лет;

29% - от 35 до 45 лет;

26% - от 45 до 55 лет,

14% - в возрасте свыше 55 лет;

по образованию:

51% - высшее образование,

32% - профессионально-техническое образование,

17% - общее среднее образование.

Пособие по безработице получают 426 тысяч человек.