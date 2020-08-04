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Минюст анонсировал большую распродажу тюрем

Минюст анонсировал большую распродажу тюрем
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине Минюст анонсировал большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу госучреждения "Ирпенский исправительный центр". Об этом сообщили в Минюсте.

"Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 года в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Оно будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" , - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в мероприятии примет участие Министр юстиции Денис Малюська и заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая. 

"Они расскажут о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - добавляется в сообщении.

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Сообщается, что Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Ранее, в июле текущего года доходы общего фонда госбюджета перевыполнены на 11,6%, дефицит госбюджета за семь месяцев составил 47,4 млрд гривень. Об этом сообщают в Минфине.

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Украина, Тюрьма, Минюст.

Автор:

Телеграф
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