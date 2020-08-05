На 9% выше: газ для населения подорожает

С приближением отопительного периода рынок газа входит в сезон высоких цен.

ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

Об этом сообщается в пресс-службе компании.

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК Нафтогаз Украины составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - сказано в сообщении.