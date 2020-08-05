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На 9% выше: газ для населения подорожает

На 9% выше: газ для населения подорожает
13:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
С приближением отопительного периода рынок газа входит в сезон высоких цен.

ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

 Об этом сообщается в пресс-службе компании.

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК Нафтогаз Украины составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - сказано в сообщении. 

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В пресс-службе отметили, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения (ПСО), компания будет публиковать цены в рамках тарифа "Месячный" в начале месяца потребления.

До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

По информации пресс-службы, тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.

"Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA", - отметили в компании.

Напомним, в Нафтогазе сообщили, что уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Имеющиеся запасы газа в подземных хранилищах Украины позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

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Газ, Нафтогаз.

Автор:

Телеграф
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