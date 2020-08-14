Стоимость черного золота понемногу стабилизируется

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 45,11 доллара за баррель, гласят данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,36 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозировали цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.