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Шмыгаль: Экономика Украины начала восстанавливаться

Шмыгаль: Экономика Украины начала восстанавливаться
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо возобновления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в ближайшие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что коронакризис вызвал одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

"Фактически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале: Испания - 22,1%, Великобритания - 21,7%, Франция -19%, Германия -11,7%, Украина - 11,4%, США - 9,5%, Польша - 7,9%", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, в Программе деятельности Кабинета Министров Украины отмечается, что экономика Украины в результате пандемии коронавируса в 2020 году может сократиться

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Все по теме:

ВВП, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Коронакризис.

Автор:

Телеграф
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