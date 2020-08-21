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"Ситуация развивается по стабильному сценарию": В Кабмине дали прогноз по курсу доллара

"Ситуация развивается по стабильному сценарию": В Кабмине дали прогноз по курсу доллара
15:03 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривень до конца этого года", - отметил Шмыгаль в интервью Укринформу.

Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

"Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривень за доллар, является абсолютно приемлемым", - отметил Шмыгаль.

Рост курса валют

Предпосылок для достижения курса 30 грн за доллар нет. Также нет инструментов, с помощью которых кто-то мог повлиять на повышение курса. Так считает министр финансов Дмитрий Марченко.

Стране нужен курс гривны, который обеспечивает макроэкономическую стабильность.

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Кабмин, Курс валют, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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