В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько

Стало известно, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября. Об этом сообщил замминистра социальной политики Николай Шамбир в эфире Украина 24.

Николай Шамбир рассказал, что повышение пенсий будет происходить параллельно с повышением минимальных зарплат.

"В сентябре минимальная пенсия для 65-летних также уже повышена.

Это станет ресурсом для Пенсионного фонда", - сказал Шамбир.

Ранее, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты с 1 сентября этого года.

Как сообщалось, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хочет в 2021 году увеличить финансирование Зоны отчуждения.