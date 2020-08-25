В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько

Николай Шамбир рассказал, что повышение пенсий будет происходить параллельно с повышением минимальных зарплат.
"В сентябре минимальная пенсия для 65-летних также уже повышена.
Это станет ресурсом для Пенсионного фонда", - сказал Шамбир.
Ранее, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты с 1 сентября этого года.
Как сообщалось, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хочет в 2021 году увеличить финансирование Зоны отчуждения.