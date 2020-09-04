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Главе НБУ назначили еще одного заместителя

Главе НБУ назначили еще одного заместителя
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Совет НБУ назначил заместителем председателя Нацбанка Ярослава Матузку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В должности замглавы Нацбанка Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора. Он приступит к исполнению своих обязанностей с соблюдением всех необходимых процедур, определенных законодательством.

Кандидатуру Ярослава Матузки для назначения заместителем председателя НБУ подал Совету Национального банка глава регулятора Кирилл Шевченко. 

"Повышение эффективности работы Национального банка и усиление его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузку как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах ПриватБанка, в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях. Профессиональные знания и опыт работы в сфере государственного финансового управления безусловно станут полезным приобретением для центрального банка. Его привлечение в команду Национального банка будет способствовать модернизации наших внутренних процессов в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности", - подчеркнул глава НБУ. 

До назначения в Национальный банк Ярослав Матузка с 2016 года работал в ПАО КБ "ПриватБанк", в частности с 2018 года - руководителем направления по юридической координации деятельности банка. 

Фото Ярослава Матузки

Ярослава Матузку

Кроме того, был членом Наблюдательного совета АО АБ "Укргазбанк" в 2010-2017 годах и членом Ревизионной комиссии АО "Ощабданк" в 2011-2014 годах.

Также он имеет многолетний опыт работы на государственной службе. После завершения обучения Ярослав Матузка начал свою карьеру в Министерстве финансов Украины, пройдя путь от юриста I категории до директора Юридического департамента (2011-2016 годы). В 2008-2009 годах он работал в частном секторе, возглавляя направление юридической деятельности нескольких инвестиционных компаний.

Ярослав Матузка в 2001 году окончил Киевский национальный экономический университет. 

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НБУ, Украина, Нацбанк.

Автор:

Телеграф
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