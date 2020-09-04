В Кабмине намерены расширить "доступные кредиты" на средний бизнес

Правительство намерено расширить программу доступного кредитования "5-7-9%" на средний бизнес, поскольку сейчас она действует только для малых и микропредприятий. Об этом сообщил Игорь Петрашко.

Сколько выдано "доступных кредитов"

"Сейчас бизнесу уже профинансировано около 6,5 миллиарда гривень по программе "5-7-9%".

Есть стабильный прирост 700-800 миллионов в неделю.

Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, под другие функции, чтобы получить еще большие результаты", - приводятся в сообщении слова Петрашко.

Кто чаще берет "доступные кредиты"

В пресс-службе отметили, что больше всего программа "5-7-9%" пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов), промышленной переработки (15%), торговли и производства (15%).

Лидеры по суммам заключенных договоров – Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.

Как сообщалось, совет НБУ назначил заместителем председателя Нацбанка Ярослава Матузку.