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В Нафтогазе запустят эжеквартальную продажу газа для населения

В Нафтогазе запустят эжеквартальную продажу газа для населения
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter
НАК "Нафтогаз України" с четвертого квартала 2020 года запускает квартальный тарифный план для населения. Об этом заявили на пресс-конференции "Нафтогаз на рынке природного газа Украины".

Цена на газ будет зафиксирована на один квартал.

"Это что-то очень привычное для Европы", - прокомментировал введение квартального тарифа директор дивизиона "Коммерция" Группы Нафтогаз Виллем Коппульс.

Как сообщалось, в августе Нафтогаз представил "Месячный" и "Годовой" тарифные планы для бытовых потребителей, а также три тарифа для малого и среднего бизнеса. По тарифу "Месячный" цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В тарифе "Годовой" стоит фиксированная цена на уровне 4,73 грн за кубометр. 

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НАК "Нафтогаз Украины" ежедневно получает по 150-200 заявок от клиентов, которые хотят покупать газ у газоснабжающей компании НАК.

Об этом на пресс-конференции сказал директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Ежедневно мы имеем 150-200 заявок. В течение 5 дней мы переводим этих клиентов к нам", - сказал Рабинович.

По мнению Рабиновича, такой показатель очень маленький: население пока не понимает, что рынок уже открыт и что поставщика можно сменить.

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"НКРЭКУ, Нафтогазу, правительству нужно поработать с населением и объяснить, чем рынок газа отличается от ВСО, к которому все привыкли", - отметил Рабинович. 

Он напомнил, что сегодня Нафтогаз продает газ только 2% населения. 

"Сейчас мы пытаемся выйти на рынок всей Украины", - добавил представитель Нафтогаза.

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На данный момент, в Украине примерно 12,5 млн потребителей используют газ для бытовых нужд. 

По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - Группой Нафтогаз и около 29% объемов - другими поставщиками. 

Газоснабжающие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей.

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Все по теме:

Газ, Украина, Нафтогаз, Цена, Финансы.

Автор:

Телеграф
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