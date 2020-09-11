Украина увеличивает траты на оборону, несмотря на огромный дефицит бюджета

Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта.
Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.
Стоит отметить, что в Кабмине рассчитывают, что после 7,5% дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%, а еще через два года снизится до 3%.
Проект госбюджета на 2021 должен быть подан Кабмином в Верховную Раду до 15 сентября.