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Цены на нефть начали падать после роста накануне

Цены на нефть начали падать после роста накануне
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Нефть эталонных марок на торгах 17 сентября дешевеет после уверенного подорожания по итогам предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 17 сентября составляет 41,7 долл. за баррель, что на 1,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 16 сентября эти контракты подорожали на 1,69 долл. за баррель (на 4,2%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к утру четверга снизилась на 1,42%, до 39,59 долл. за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на $1,88 долл. за баррель (на 4,9%).

Накануне росту цен способствовали данные о снижении запасов нефти в США. Сегодня инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей, до 496,04 млн баррелей, Помимо этого, 16 сентября ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на тот день было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Тем временем аналитики ожидают, что заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ 17 сентября не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет агентство S&P Global Platts. По мнению аналитика компании AxiCorp Стивена Иннса, от встречи не следует ожидать ничего, что могло бы вывести нефтяной рынок из нынешнего спада и подтолкнуть Brent обратно к 45 долл. за баррель.

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Нефть, Цены на нефть, Стоимость нефти.

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Телеграф
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