Цены на нефть начали падать после роста накануне

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 17 сентября составляет 41,7 долл. за баррель, что на 1,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 16 сентября эти контракты подорожали на 1,69 долл. за баррель (на 4,2%).
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к утру четверга снизилась на 1,42%, до 39,59 долл. за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на $1,88 долл. за баррель (на 4,9%).
Накануне росту цен способствовали данные о снижении запасов нефти в США. Сегодня инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей, до 496,04 млн баррелей, Помимо этого, 16 сентября ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на тот день было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.
Тем временем аналитики ожидают, что заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ 17 сентября не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет агентство S&P Global Platts. По мнению аналитика компании AxiCorp Стивена Иннса, от встречи не следует ожидать ничего, что могло бы вывести нефтяной рынок из нынешнего спада и подтолкнуть Brent обратно к 45 долл. за баррель.