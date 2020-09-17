Нардепы внесли изменения в госбюджет-2020: что нового

255 украинских парламентариев проголосовали за внесение изменений в закон Украины в государственный бюджет текущего года.

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, предусматривающие восстановление дорожной инфраструктуры и перераспределение средств между областными госадминистрациями.

За соответствующее решение проголосовали 225 народных депутатов Украины при необходимом минимуме в 226 голосов.

Что нового?

В госбюджете появится дополнительный раздел "Заключительные положения", в котором будет указана величина местного долга по заимствованиям на выполнение ремонтных и строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности.

Также проект закона предусматривает вето на применение ограничений касаемо предельной величины местного долга при условии если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, утвержденной законом о государственном бюджете для соответствующего местного бюджета.

Кроме этого, предполагается разрешить областным государственным администрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей, осуществлять в 2020 году местные заимствования по соблюдению требований Бюджетного кодекса и действующего законодательства Украины.

Также законом предусмотрено, что часть поступлений направляются Национальной полиции Украины на осуществление мероприятий по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

Напомним, вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит смысла сейчас обсуждать проект бюджета на 2021 год.