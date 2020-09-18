Минфин обещает увеличит расходы на медицину до 5% ВВП: названы сроки

По словам Сергея Марченко, Украина увеличит расходы на медицину до 5% ВВП до 2023 года.

Возможность установить расходы на уровне 5% ВВП на сферу здравоохранения появится до 2023 года.

Об этом журналистам глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Предполагается, что на здравоохранение должно выделяться 5% ВВП. До 2023 года мы к этому придем. Но не может быть сразу прыжок с почти 3% до 5%, это нереально", - сказал Марченко.

По его словам, чтобы обеспечить затрать на здравоохранение на таком уровне, правительству нужно найти дополнительно примерно 100 млрд грн.

Как известно, под зданием украинского парламента сегодня устроили пациентскую акцию "Бюджет смерти-2020". Ее участники требуют от парламентариев увеличить расходы на здравоохранение в Государственном бюджете на 2021 год до 5% ВВП. Участвуют в мероприятии несколько десятков человек.