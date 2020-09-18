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Минфин обещает увеличит расходы на медицину до 5% ВВП: названы сроки

Минфин обещает увеличит расходы на медицину до 5% ВВП: названы сроки
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
По словам Сергея Марченко, Украина увеличит расходы на медицину до 5% ВВП до 2023 года.

Возможность установить расходы на уровне 5% ВВП на сферу здравоохранения появится до 2023 года.

Об этом журналистам глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Предполагается, что на здравоохранение должно выделяться 5% ВВП. До 2023 года мы к этому придем. Но не может быть сразу прыжок с почти 3% до 5%, это нереально", - сказал Марченко.

По его словам, чтобы обеспечить затрать на здравоохранение на таком уровне, правительству нужно найти дополнительно примерно 100 млрд грн.

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Как известно, под зданием украинского парламента сегодня устроили пациентскую акцию "Бюджет смерти-2020". Ее участники требуют от парламентариев увеличить расходы на здравоохранение в Государственном бюджете на 2021 год до 5% ВВП. Участвуют в мероприятии несколько десятков человек.

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Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Минфин, ВВП, Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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