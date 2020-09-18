Зеленский о минималке: Мы увеличили, насколько смогли

Глава украинского государства заявил, что правительство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы.

Государство в условиях рыночной экономики не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную зарплату, чтобы у граждан выросли доходы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время поездки в Тернопольскую область 18 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что некоторые эксперты говорят, что якобы увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.

"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве своем являются налогоплательщиками, они радуются... Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривень", - отметил Зеленский.

Он отметил, что граждане ощутят увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.

Президент также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, в том числе - погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное.

"Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия", - сказал Зеленский.