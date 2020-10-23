Сигареты в Украине резко подорожают: сколько будет стоить пачка в 2021 году

Из-за планового повышения акцизов стоимость пачки сигарет растет каждый месяц – с начала года в общей сложности она уже увеличилась на 10 гривен. Ожидается, что в будущем году пачка премиум-класса подорожает еще на 12 гривен.
Об этом сообщает сайт "Обозреватель". Для сигарет классом пониже в 20210м году эта сумма составит 8,9 гривен, а для самого дешевого сегмента прибавка к цене будет на уровне 7,9 гривен.
С учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить:
Дотянуть стоимость сигарет до европейского уровня (больше 100 гривен за пачку) в Украине планируются до 2024 года. Минимальная акцизная нагрузка в ЕС составляет не менее 90 евро за тысячу штук сигарет и к ней буде стремиться и наша страна.
Пачка сигарет в Польше обойдется 162,5 гривны, во Франции в 257 гривен, в Великобритании - в 358 гривен.
В числе рабочих нелегальной табачной фабрики в Германии оказались выходцы из Украины и Польши.