Сигареты в Украине резко подорожают: сколько будет стоить пачка в 2021 году

От 8 до 12 гривен больше за пачку сигарет придется платить украинцам в следующем году. И тенденция к подоражанию сохранится и в последующие годы.

Из-за планового повышения акцизов стоимость пачки сигарет растет каждый месяц – с начала года в общей сложности она уже увеличилась на 10 гривен. Ожидается, что в будущем году пачка премиум-класса подорожает еще на 12 гривен.

Об этом сообщает сайт "Обозреватель". Для сигарет классом пониже в 20210м году эта сумма составит 8,9 гривен, а для самого дешевого сегмента прибавка к цене будет на уровне 7,9 гривен.

С учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить:

пачка сигарет украинского производства – 49,4 грн;

пачка сигарет медиум-класса – 57,8 грн;

пачка сигарет премиум-класса – 66,8 грн.

Дотянуть стоимость сигарет до европейского уровня (больше 100 гривен за пачку) в Украине планируются до 2024 года. Минимальная акцизная нагрузка в ЕС составляет не менее 90 евро за тысячу штук сигарет и к ней буде стремиться и наша страна.

Пачка сигарет в Польше обойдется 162,5 гривны, во Франции в 257 гривен, в Великобритании - в 358 гривен.

В числе рабочих нелегальной табачной фабрики в Германии оказались выходцы из Украины и Польши.