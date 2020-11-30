Доллар подешевел: появился обновленный курс валют на 1 декабря

Национальный банк Украины установил новые данные официального курса доллара и евро по отношению к гривне.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, НБУ ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 3 копейки. Теперь за один доллар предстоит заплатить 28,50 гривны (на 30 ноября – 28,47 гривны).

Аналогичная ситуация сложилась и с курсом евро. В частности, официальный курс гривны к евро также ослаб и установился на уровне 34,15 гривны (на 30 ноября – 33,96 гривны).

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине подорожало автомобильное топливо. Сети АЗС за последнюю неделю (20 - 27 ноября) повысили цены на бензин и дизтопливо на 5-90 копеек за литр.