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Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок "Столичный" с помощью черного нотариуса, – сотрудники

Владелица StolitsaGrouр Молчанова рейдерит рынок "Столичный" с помощью черного нотариуса, – сотрудники
12:36 Сегодня Телеграф

В Киеве 12 декабря, в выходной день, сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой, которая также является теневым куратором фракции "Батьківщина" в Киевсовете, с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок).

Об этом заявили сотрудники рынка, соответствующее сообщение опубликована и на странице предприятия в Facebook. Они заявляют, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват. "Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с "черным" нотариусом Барамия Н. (Киев, Дегтяревская 28 кв.62) изменили участника предприятия ООО "Аргарний маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО "РСХП "Столичный". Итак, в ближайшее время Власть Молчанова готовит рейдерский захват рынка "Столичный", – говорится в заявлении администрации рынка.

Ранее фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО "Современные рыночные инновации" и владельца компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Коровченко известен тем, в момент оккупации полуострова на Коровченко возлагали большие надежды люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Они хотели сохранить Коровченко в должности министра юстиции уже при оккупационной власти. По задумке оккупантов, роль министра юстиции АР Крым состояла в том, чтобы юридически сопроводить переход украинской территории под "юрисдикцию" РФ, а также "поделиться" данными, содержащимися в государственных реестрах Министерства юстиции Украины.

Рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию "Аграрный маркетинговый центр" (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники ("Современные рыночные инновации" (связаны с Молчановой), "Урспецторг", "Укртехника").

Как пытаются захватить рынок

Суды между компаниями, которые связаны с Молчановой, и мажоритарными собственниками рынка "Столичный" продолжаются уже несколько месяцев. 8 декабря судья отказался наложить арест на имущественный комплекс, а уже 12 декабря, как утверждают предприниматели рынка, Молчанова с помощью нотариуса Нино Барамия переоформила компанию ООО "Аграрный маркетинговый центр", которой принадлежит 78,5% рынка. Это якобы позволит ей рейдерски захватить целый комплекс.

Нино Барамия работает нотариусом с 2010 года. За это время на нее подали несколько десятков исковых заявлений: чаще всего требуют признать недействительным договоры на смену собственника имущества или наследственные дела. К примеру, согласно делу №761/19093/15-ц, она открыла наследственное дело по завещанию, хотя уже прошли установленные законом сроки (шесть месяцев после смерти).

Есть и более крупные дела, к примеру, в Харькове с Барамия судится "Фармстандарт-Биолик", в Киеве же она участвует в масштабной сделке касательно рынка "Столичный", который и в СМИ, и сами предприниматели называют попыткой рейдерского захвата.

OBOZREVATEL удалось связаться с нотариусом. Она заявила, что "никакого захвата нет", а после сразу же отключила телефон. Также стоит отметить, что сегодня, согласно графику Барамии, у нее выходной.

Молчанова управляла рынком много лет, а теперь пытается его захватить

Влада Молчанова – миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху. Несмотря на это, с 2011 по 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком, рассказал OBOZREVATEL замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.

За это время Стельмах не получил ни копейки дивидендов. Тогда он решил сделать аудит, заменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% – со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменшились расходы – со 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

Сейчас Молчанова пытается обанкротить рынок, чтобы затем купить его за копейки. "Заставить мажоритарного акционера все-таки отойти, не заниматься рынком. Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен "Столичный". Потому что рынок занимает сто шестьдесят гектар земель. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик (Влада Молчанова возглавляет строительную компанию Stolitsa Group. – Ред.) хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками – да и все", – уверен Долгушевский.

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Киев, Рынок, StolitsaGrouр.

Автор:

Телеграф
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