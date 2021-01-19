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Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики – Константин Стеценко, ICU

Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики – Константин Стеценко, ICU
14:25 Сегодня Телеграф

В связи с началом массовой вакцинации ожидания международных инвесторов на 2021 год довольно положительные. Об этом основатель группы ICU Константин Стеценко рассказал в интервью Forbes Ukraine.

«Если мы верим в эффективность вакцины, в то, что будет постепенно восстанавливаться туризм и деловая активность, продолжится рост цен на сырье, то, конечно, 2021-й должен стать годом циклических историй. Это будет толкать вверх котировки авиационных, туристических, сырьевых компаний», – прогнозирует Константин Стеценко.

По словам эксперта, перспективными также будут облигации развивающихся cтран, сохранившие прибыльность.

«Также мы ожидаем, что продолжат развиваться компании новой экономики, которые упрощают жизнь человеку, бизнесу, обществу. Уберизации, диджитализации и поведенческих изменений в нашей жизни становиться все больше», – сказал основатель группы ICU.

Однако он отметил, что неэффективная вакцинация может замедлить темпы восстановления экономики.

«Также остается риск глобальных торговых войн. А в случае высоких темпов инфляции начнут повышаться процентные ставки, что повлечет переоценку долговых активов», - очертил риски 2021 года финансист.

По прогнозам Константина Стеценко, финансовый мир продолжит изменяться благодаря экспансии новых частных инвесторов, которые вкладываются в акции через технологические платформы типа Robinhood или Interactive Brokers.

«Возможность купить через смартфон на $1000 акции модных компаний - Facebook, Amazon или Apple - вызвала огромную покупательную способность. Изменилась и модель поведения розничных инвесторов: раньше, во время кризиса, они бы таились по углам, а в этот раз (в 2020 году – ред.) инвесторы, у которых была ликвидность, достаточно уверенно покупали», – считает он.

Поведение финансовых рынков, по мнению основателя группы ICU, уже не будет таким, как прежде.

«Несмотря на появление нового класса инвесторов, рынки понимают, что центробанки и правительства не позволят им терять рассудок», - отметил сооснователь ICU.

Константин Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски вроде тех, что возникли весной 2020 года.

Справка

Константин Стеценко – один из самых известных специалистов по торговле ценными бумагами на украинском фондовом рынке. В 2006 году вместе с колегами из международного банка ING создал финансовую группу ICU, которая за 15 лет стала №1 на украинском рынке гособлигаций и одним из лидеров по управлению активами не только в Украине, но и в Центрально-Восточной Европе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ICU, Константин Стеценко.
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