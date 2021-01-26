В Украине забили тревогу из-за упавших до исторического минимума запасов угля на электростанциях

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций в понедельник, 25 января, достигли исторического минимума - 455 тысяч тонн, что несет явную угрозу энергетической безопасности страны.

Об этом заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЕКП в понедельник, 25 января.

"К сожалению, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины, - отметил он.

По его подсчетам, на складах ТЭС находится 455 тысяч тонн угля - антрацитовой группы 163 тысяч тонн и газовой группы - 291 тысяч тонн. Зайченко подчеркнул, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях:

116 тысяч тонн антрацита - на Луганской ТЭС;

105 тысяч тонн - на неработающей Славянской ТЭС

"Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", - уточнил он.

Кроме того, по словам Зайченко, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тысяч тонн - на 51 тысячу тонн антрацитового угля и на 471 тысячу тонн газового угля.

Ситуация, по всей видимости, настолько критична, что для устранения дефицита украинской энергосистемы на прошлой морозной неделе довелось наращивать импорт электроэнергии из Беларуси.

Отметим, что ранее, 18 января, в низких остатках угля на складах угольных ТЭС, признавался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя вероятность веерных отключений в Украине. Тогда он говорил, что эту проблему решают за счет дополнительного объема угля, который импортируется в Украину, в том числе из Казахстана, и из других стран и увеличения добычи и угольной отрасли. Но, несмотря на то, что Шмыгаль тогда называл "двух-трехнедельный разрыв" с нехваткой запасов угля в Украине "некритичным", спустя неделю, как видим, ситуация явно не улучшилась.

Для справки

Славянская ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") 17 января остановила на аварийный ремонт энергоблок №7. Согласно предварительной информации, энергоблок №7 пробудет в ремонте не менее 60 дней.

Напомним, что Украина начала испытывать дефицит угля с 2018 года, что стало следствием военных действий на Донбассе, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива.