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В Украине забили тревогу из-за упавших до исторического минимума запасов угля на электростанциях

В Украине забили тревогу из-за упавших до исторического минимума запасов угля на электростанциях
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф фото: Украинформ

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций в понедельник, 25 января, достигли исторического минимума - 455 тысяч тонн, что несет явную угрозу энергетической безопасности страны.

Об этом заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЕКП в понедельник, 25 января.

"К сожалению, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины, - отметил он.

По его подсчетам, на складах ТЭС находится 455 тысяч тонн угля -  антрацитовой группы 163 тысяч тонн и газовой группы - 291 тысяч тонн. Зайченко подчеркнул, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях:

  • 116 тысяч тонн антрацита - на Луганской ТЭС;
  • 105 тысяч тонн - на неработающей Славянской ТЭС

"Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", - уточнил он.

Кроме того, по словам Зайченко, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тысяч тонн - на 51 тысячу тонн антрацитового угля и на 471 тысячу тонн газового угля.

Ситуация, по всей видимости, настолько критична, что для устранения дефицита украинской энергосистемы на прошлой морозной неделе довелось наращивать импорт электроэнергии из Беларуси.

ТЭС и ТЭЦ Украины стали потреблять больше угля

Отметим, что ранее, 18 января, в низких остатках угля на складах угольных ТЭС, признавался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя вероятность веерных отключений в Украине. Тогда он говорил, что эту проблему решают за счет дополнительного объема угля, который импортируется в Украину, в том числе из Казахстана, и из других стран и увеличения добычи и угольной отрасли. Но, несмотря на то, что Шмыгаль тогда называл "двух-трехнедельный разрыв" с нехваткой запасов угля в Украине "некритичным", спустя неделю, как видим, ситуация явно не улучшилась.

Для справки

Славянская ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") 17 января остановила на аварийный ремонт энергоблок №7. Согласно предварительной информации, энергоблок №7 пробудет в ремонте не менее 60 дней.

Напомним, что Украина начала испытывать дефицит угля с 2018 года, что стало следствием военных действий на Донбассе, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Исторический минимум, Запасы угля.
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