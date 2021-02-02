Какими будут тарифы на газ для украинцев в феврале (инфографика)

С 1 февраля власти Украины снизили цену на газ для украинцев. Таким образом, максимальная стоимость одного кубометра была установлена на уровне в 6,99 грн.

После этого ряд поставщиков предложил более низкую цену.

"Телеграф" подготовил доступную инфографику, которая позволяет сравнить цены на газ и его доставку по регионам Украины.

Как видно в таблицы ниже, самую низкую цену на рынке предлагает ООО "Мегаватт Энерго". Цена за кубометр газа, установленная предприятием, на 7 копеек ниже чем у ближайшего конкурента.

Напомним, в январе по Украине прошла волна протестов из-за высоких тарифов, после чего на экстренном заседании Кабмина было принято решение об установлении фиксированных тарифов.

Отметим, что решение о фиксации цены на газ, согласно решению Кабмина, будет оставаться в силе в феврале и, скорее всего, в марте.