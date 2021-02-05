Рожкова и Коломойский могут действовать сообща — эксперт

Сегодня вновь в центре внимания оказался конфликт между Советом НБУ и двумя членами правления Национального банка Украины – Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом.

Последние получили выговор на заседании Совета еще в октябре, и вскоре подали иски в Окружной админсуд г.Киева. В конце 2020 год суд отказал в рассмотрении по обоим искам.

Журналист Сергей Лямец в своем материале проанализировал результаты рассмотрения в суде исковых заявлений, а также рассказал, что тяжбы против НБУ связаны между собой общей целью, как и те, кто их инициирует.

Сергей Лямец указал две версии, почему заместитель главы Национального банка Украины решила подать в суд на регулятор. В его блоге на "Цензор.Нет" прямо сказано, что Екатерина Рожкова может потребовать от работодателя многомилионную премию или создать предпосылки для раскачивания экономической ситуации в стране.

"Сначала может показаться, что она страхуется от возможного увольнения, поскольку достаточно еще одного выговора, и Рожковой ничего не останется, как отправиться на укрепление лондонского десанта Валерии Гонтаревой. Но есть и другая версия".

"Она (вторая версия) гласит, что возможная "личная страховка" – это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более "высокую" цель: заставить медиа задаться вопросом - кто будет контролировать денежное обращение страны?" – пишет автор.

Вывод напрашивается сам собой – иски носят надуманный характер, судебной перспективы не имеют - это всего лишь неудачная попытка набить себе цену. Более того, по мнению экспертов, позиции «якобы врагов» Игоря Коломойского и Катерины Рожковой все больше сближаются — они начинают использовать одни и те же методы, чтобы как можно сильнее насолить Украине и получить в своих интересах те или иные финансовые бонусы.

По словам Лямца, именно Катерина Рожкова помогла Коломойскому и Боголюбову вывести из под залога в НБУ хорошие активы, заменив их "пустышками", когда выдавалось рефинансирование. И в попытке получить от НБУ компенсацию они тоже могут действовать сообща.