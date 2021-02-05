Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Было темно и шел дождь: в Энергодаре авто сбило троих солдат Нацгвардии (фото, видео)
Было темно и шел дождь: в Энергодаре авто сбило троих солдат Нацгвардии (фото, видео)
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
"Война идет": Аваков констатировал серьезное обострение на Донбассе
"Война идет": Аваков констатировал серьезное обострение на Донбассе
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля

Рожкова и Коломойский могут действовать сообща — эксперт

Рожкова и Коломойский могут действовать сообща — эксперт
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф

Сегодня вновь в центре внимания оказался конфликт между Советом НБУ и двумя членами правления Национального банка Украины – Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом.

Последние получили выговор на заседании Совета еще в октябре, и вскоре подали иски в Окружной админсуд г.Киева. В конце 2020 год суд отказал в рассмотрении по обоим искам.

Журналист Сергей Лямец в своем материале проанализировал результаты рассмотрения в суде исковых заявлений, а также рассказал, что тяжбы против НБУ связаны между собой общей целью, как и те, кто их инициирует.

Сергей Лямец указал две версии, почему заместитель главы Национального банка Украины решила подать в суд на регулятор. В его блоге на "Цензор.Нет" прямо сказано, что Екатерина Рожкова может потребовать от работодателя многомилионную премию или создать предпосылки для раскачивания экономической ситуации в стране.

"Сначала может показаться, что она страхуется от возможного увольнения, поскольку достаточно еще одного выговора, и Рожковой ничего не останется, как отправиться на укрепление лондонского десанта Валерии Гонтаревой. Но есть и другая версия".

"Она (вторая версия) гласит, что возможная "личная страховка" – это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более "высокую" цель: заставить медиа задаться вопросом - кто будет контролировать денежное обращение страны?" – пишет автор.

Вывод напрашивается сам собой – иски носят надуманный характер, судебной перспективы не имеют - это всего лишь неудачная попытка набить себе цену. Более того, по мнению экспертов, позиции «якобы врагов» Игоря Коломойского и Катерины Рожковой все больше сближаются — они начинают использовать одни и те же методы, чтобы как можно сильнее насолить Украине и получить в своих интересах те или иные финансовые бонусы.

По словам Лямца, именно Катерина Рожкова помогла Коломойскому и Боголюбову вывести из под залога в НБУ хорошие активы, заменив их "пустышками", когда выдавалось рефинансирование. И в попытке получить от НБУ компенсацию они тоже могут действовать сообща.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 124

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
03 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
04 В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)
05 В Украине оспаривают указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука: в сети возникли вопросы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети
Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети
Во Львове неизвестные облили краской памятник Бандере, полиция завела дело (фото)
Во Львове неизвестные облили краской памятник Бандере, полиция завела дело (фото)
&quot;Чувствую себя Винни-Пухом&quot;: голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком
"Чувствую себя Винни-Пухом": голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь