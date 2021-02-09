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Газсбыты поменяли цену на газ в январе: кто из украинцев переплатил, а у кого появилась задолженность

Газсбыты поменяли цену на газ в январе: кто из украинцев переплатил, а у кого появилась задолженность
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ряд компаний, которые занимаются поставками газа украинским потребителям, снизили цену на "голубое топливо" за январь до предельной цены, установленной Кабмином. 

Об этом пишет Газправда

Как отмечает издание, компаний, снизивших январскую цену на газ до 6,99 за кубический метр, в Украине почти 30. Ранее такая цена для них действовала лишь на февраль, в то время, когда в январе потребителям в большинстве случаев приходилось платить более 9,8 грн за кубометр.  

По состоянию на 9 февраля, еще 5 компаний снизили цену на газ еще ниже - от 6,79 и до 6,97 за кубометр. В то же время одна из компаний увеличила стоимость газа в январе до 8,58 (ТОВ "Херсонская областная энергопоставляющая компания"). 

Из-за этого потребители могут увидеть в своих личных кабинетах информацию о задолженности или переплате за январь. 

Изменения цен на газ в январе

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько придется платить за газ украинцам в феврале

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