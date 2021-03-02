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"И всего-то под 9-12% годовых": эксперт объяснил, за счет каких "иностранных инвесторов" развивают Украину

"И всего-то под 9-12% годовых": эксперт объяснил, за счет каких "иностранных инвесторов" развивают Украину
10:05 Сегодня Телеграф depositphotos

Власти Украины для реализации озвучиваемых амбициозных инфраструктурных и иных проектов активно привлекают нерезидентов и банки к скупке государственных долговых бумаг под 9-12% годовых, что впоследствии называют "иностранными инвестициями", отмечает экономический эксперт, секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Лямец.

"Хочу поделиться радостными новостями. Деньги - есть!

Как говорит уважаемый мною Данил Гетьманцев, посмотрите на цифры!

В первую очередь, посмотрите на иностранные инвестиции. Только за февраль нерезиденты вложили в украинские государственные облигации еще 17 миллиардов. Теперь они вложили в перспективную экономику Украины 101 миллиард!

Приход иностранных инвестиций помогает увеличить золотовалютные резервы. В холодном феврале, когда мировая экономика еще спит, Нацбанк выкупил в резервы еще $200 миллионов.

Потрясающе, что это происходит одновременно!

Иностранные инвесторы

и приносят валюту,

и покупают государственные облигации,

и верят в будущее Украины!

А ведь экономический рост в Украине поддерживают еще и банки. Только в феврале они вложили в ОВГЗ на 6 миллиардов больше, чем раньше. И теперь гордо занимают первое место среди инвесторов в украинские облигации со своими 520 миллиардами.

Очень хорошо, что они продолжают верить в будущее Украины! В одном только 2020 году государственный долг (с учетом выданных гарантий) увеличился на рекордные 553,5 миллиарда! Инвесторы продолжают приходить и продолжают давать нам деньги: возьмите и постройте страну будущего для каждого украинца!

И страна будущего вот-вот станет реальностью. Владимир Зеленсrий рассказал, что всего за три следующие года они с парнями:

- проложат и отремонтируют 6,5 тыс км дорог

- восстановят замки, отремонтируют театры и музеи - всего 150 объектов по всей стране

- в 16 городах построят аэропорты

- построят горнолыжные курорты

- откроют технологические парки

- купят новые пассажирские поезда

- выдадут миллиарды ипотеки

- и много много чего еще.

Теперь мы знаем, откуда придут деньги на это все. Их дадут международные инвесторы! И всего-то под 9-12% годовых. Хороший экономический рост позволит легко заплатить эти проценты и даже привлечь новые инвестиции в будущее Украины.

Конечно, нам нужно собраться. Эффект от инвестиций чувствуется не сразу, а через несколько лет. Поэтому ближайшие несколько лет недоброжелатели в Украине будут рассказывать, что власть ворует, олигархи грабят, рабочих мест нет, а суды не работают. Что доплаты к пенсиям перенесли на осень, потому что деньги есть только на "Большую стройку".

Не верьте. Просто эффект от инвестиций виден только через несколько лет. А эффект от вражеской пропаганды - мгновенный. А главное, не нужно ничего делать. Бери себе в долг и пили. (зачеркнуто) Распространяй дезинформацию и наращивай свой никчемный рейтинг.

Забудьте, что Украину называли депрессивной глубинкой. Теперь у нас все оптимистично. Деньги есть. А скоро будет страна будущего для каждого украинца!"

 
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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Инвестиции, Долги, Блог, Сергей Лямец.
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