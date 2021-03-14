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У Зеленского назвали "нормальным" скачок цен на продукты в Украине

У Зеленского назвали "нормальным" скачок цен на продукты в Украине
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Дивись.info

В Украине уровень инфляции в 2021 году составит около 7%, что обусловлено выходом из кризиса мировой экономики.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Устенко, украинская экономика, как и мировая, в этом году выходит из кризиса.

"Поэтому ничего удивительного, что мы будем наблюдать некоторое увеличение инфляции. По прогнозу, заложенному в госбюджет, это около 7%", - сказал он.

Как известно, рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, о чем сообщала Государственная служба статистики (Госстат) в начале 2021 года.

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Как сообщалось, 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что причинами роста цен на продукты являются, в том числе, монопольные сговоры и манипуляции.

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Ранее эксперты сообщили о серьезном подорожании фруктов в Украине.

Также в Украине за последнее время значительно выросли в цене яйца и подсолнечное масло

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Инфляция, Продукты, Олег Устенко, Подорожание, Причины.
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