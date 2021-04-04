Если получилось чудо в пустыне, то у нас тоже есть шанс, - Анатолий Амелин об инвестнянях в ОАЭ и Украине

На данный момент Украина не имеет конкурентных преимуществ в сфере инвестиций. Но ситуацию можно в корне изменить. Свое решение проблемы после посещения Абу-Даби представил в Facebook сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего (Ukrainian Institute for the Future).

"Были на днях в офисе ИнвестНяни.

Правда, в Абу-Даби, не в Украине. И, если честно, у Украины нет конкурентных преимуществ.

Но сначала немного истории:

ОАЭ - федеративное государство, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию:

- Абу-Даби,

- Аджман,

- Дубай,

- Рас-аль-Хайма,

- Умм-эль-Кайвайн,

- Фуджейра и Шарджа

Эмираты разные по степени развитости экономики, основным кластерам и по ее либерализации. Самое богатое Абу Даби. Самое прогрессивное - Дубаи.

До середины XIX века южное побережье Персидского залива было базой пиратов, промышлявших грабежом торговых кораблей на пути в Индию.

К 1861 году тогдашний мировой гегемон - Великобритания - взяла регион под контроль, заключив с местными правителями соглашения о протекторате.

В конце 30-х годов британские нефтяные компании получили концессию на разведку и добычу нефти во всех эмиратах. Но условия были, мягко говоря, грабительские.

В 1962 году с территории Эмирата Абу-Даби начались первые экспортные поставки нефти.

В декабре 1971 года эмираты получили независимость и объединились в ОАЭ.

Как говорят, со временем, Шейхи захотели лучших условий для себя и разорвали отношения с британскими инвесторами, начав работу с американцами.

Новый заокеанский партнер одновременно стал щитом и от посягательств соседей (!)

1 января 1974 года созданная правительством Абу-Даби Государственная национальная нефтяная компания выкупила 60% акций всех действовавших в Эмирате нефтедобытчиков.

Немного про экономику:

Последние 30 лет среднегодовой рост всей экономики ОАЭ составил 5,1% в год (!)

https://www.macrotrends.net/count.../ARE/uae/gdp-growth-rate

И вырос он с $51,6 млрд в 1991 до $421 млрд в 2019 (в 8 раз)

Для сравнения:

- Украина в 1991 - $77,5 млрд и $153,8 в 2019 (рост в 2 раза)

При этом население ОАЭ выросло с 2 млн до 10 млн. (в Украине, наоборот, упало с 54 млн до 37 млн)

Скажете причина успеха экспорт недр (нефти)?

И да и нет. Как и Украина ОАЭ были изначально экспортер сырьевого ресурса. Но смогли изменить структуру экономики.

Только Украина, наоборот, начинала независимость как экспортер промышленной продукции, а стала экспортером сырья.

Министерство экономики ОАЭ, в частности, оценивает, что к 2021 году доля сектора, независимого от нефти, увеличится до 80% (!), тогда как в 2009 году 85% экономики зависело от нефтяного сектора.

До конца 60-х промышленность в Эмиратах была представлена только заводом металлоизделий, деревообрабатывающей и табачной фабриками.

Сразу после обретения независимости президент ОАЭ шейх Абу Даби Заид ибн Султан инициировал программу создания собственной промышленности в стране и фактическое введение пятилетнего планирования экономики (!)

Уже в 1974 году в Абу-Даби открывают цементный завод ECF, а в 1976-м - химзавод по производству труб из асбеста, необходимых на нефтескважинах. В 1980-м там начинают выпускать удобрения.

В 1976 году в ОАЭ открыли первый нефтеперерабатывающий комплекс и завод по сжижению газа.

Еще два НПЗ в Умм-эн-Нар и Рувайс (оба в Абу-Даби) открыты в 1985-м.

Инвестором и собственником всех этих предприятий стало правительство Абу-Даби или фонд шейха.

Дубай тоже решил идти по пути создания своей промышленности.

Приоритетом избрали металлургию и производство строительных материалов, которые еще не освоили соседи - в первую очередь, алюминия и его профилей, керамики, стекла

Что интересно, Город и порт Дубай были известны в середине 20 века как "центр региональной контрабанды и транспортировки наркотиков и золота"

Шейх Дубая решил изменить ситуацию и сделать из Дубай экономический и финансовый центр региона.

До середины 70х им был ливанский Бейрут. В 1975 году Ливан охватила гражданская война - банкиры и транснациональные корпорации стали искать новое место для своих региональных штаб-квартир

Схожая ситуация сегодня и в нашем регионе.

Москва и Стамбул потеряли возможность стать региональными финансовыми центрами.

И Украина активно обсуждает проект Международного Финансового Центра (IFCK), правда, пока только обсуждает.

Со второй половины 80-х годов в Дубае развернулось массовое строительство офисов и отелей. Оно требовало большого количества строительных материалов, которые в основном стали поставлять местные только что построенные заводы.

В 90-х и особенно 2000-х в Дубай было построено миллионы квадратных метров офисных площадей, где разместились региональные представительства транснациональных корпораций - сначала нефтегазового сектора, потом - транспортного, строительного и страхового, а также филиалы крупных международных банков и всевозможных аудиторов, консультантов и посредников.

Запасы нефти в Дубай примерно в 15 раз меньше, чем в Абу-Даби. Соответственно намного меньше поступлений от их добычи и экспорта.

У Дубая не хватало денег, и шейх обратился к своему "старшему брату" - правителю Абу-Даби. Тот отнесся к дубайской идее весьма прохладно, но деньги дал.

Их пустили на строительство крупнейшего в регионе (а по некоторым параметрам и в мире) морского порта, аэропорта, офисных небоскребов и гостиниц.

Одновременно с этим в Дубай появились собственная промышленность и национальный бизнес. Правительство Дубай выступило инвестором большинства заводов (!) в своем эмирате, как и другие шейхи в своих.

1. Концерн Arkan — крупнейший в Западной Азии производитель стройматериалов, в том числе цемента и кирпичей (с общей производительностью 235 000 блоков в день),

2. Emirates Global Aluminium — алюминиевых профилей и заготовок,

3. Концерн Ducab - медные кабелеи (gznm заводов в ОАЭ),

4. Emirates Steel Industries (ESI) -производство стали,

5. Химзавод Borouge - производство полиолефинов.

6. Компания Al Foah - крупнейший в мире производитель экологических фиников.

7. Группа Agthia крупнейший производитель и экспортер продуктов питания в странах Совета Персидского Залива.

8. Strata Manufacturing PJSC (STRATA) производит детали для самолетов Airbus, Boeing и ATR.

Что интересно.

Шейхи контролируют 75% капитала промышленных предприятий ОАЭ.

Эмиратское чудо в целом и Дубайское в частности, обеспечили не иностранные инвестиции, а местный капитал (!) и целевые кредиты, в первую очередь от "родственного" эмирата Абу-Даби.

В Эмиратах для ведения бизнеса иностранцами есть несколько правил:

1. Создавая компанию нужно иметь местного партнера с долей 51% (спонсора)

- брать "номинала" бессмысленно. Было много случаев с нехорошим исходом для хитрых иностранцев. Местный партнер может закрыть компанию самолично.

2. Или идти в СЭЗ самому, при этом, деятельность таких компаний имеет ряд ограничений.

3. Судебная система в ОАЭ тоже имеет свои особенности, где местные имеют преимуществ, если компания не является резидентом Международного Финансового Центра, где споры рассматривает британский суд

Теперь про то, почему у ОАЭ получилось.

1. Наличие долгосрочной визии и пятилетнее планирование экономики (!) в которой указывались основные приоритеты развития промышленности и направления инвестирования средств:

- Сейчас страна реализует план "Видение ОАЭ 2021", ведущие Эмираты соответственно

- "Экономическое видение Абу-Даби 2030" и

- "Промышленная стратегия Дубая 2030".

- Длинные планы включают и более короткие, как, например, виденье "Дубай 2021"

2. Полный контроль над добычей, переработкой и экспортом всех полезных ископаемых.

По закону, в любой компании, занимающейся добычей полезных ископаемых, правительству эмирата должно принадлежать минимум 60% акций.

Доходы от ведущих отраслей или полностью поступают государству или облагаются налогами, забирающими львиную долю прибыли.

3. Целенаправленное инвестирование огромных средств в промышленность и сферу услуг.

4. Дотирования высокого уровня жизни граждан

В ОАЭ фактически сложился социальный консенсус, согласно которому шейхи смотрят на соотечественников, как на членов своей семьи, достойных всецелой поддержки.

5. Субсидирование как государственного, так и частного бизнеса.

Бизнес в ОАЭ, как и население, платят близкие к нулю налоги (кроме иностранных банков и компаний нефтедобывающего сектора).

Финансирование деятельности большинства компаний в Средняя ставка банковского кредита в среднем колеблется от 3 до 6% годовых при официальной потребительской инфляции около 3,5%. Часть ставки может компенсироваться государством.

6. Жесткая эксплуатация трудовых мигрантов.

Существует очень четкая установка - иностранные рабочие не являются частью "социального договора" в ОАЭ. Иностранные рабочие фактически лишены любых прав и много работают. В случае потери работы иностранец должен покинуть страну за несколько дней. При этом у них нет никаких перспектив, улучшить свой статус или хотя бы закрепиться в ОАЭ. По окончанию 2-3-летних рабочих виз они обязаны покинуть Эмираты и могут подавать прошение на новую визу не раньше, чем через год.

7. Любой имиджевый проект должен приносить реальную пользу.

ОАЭ, а особенно эмират Дубай известны своими пафосными грандиозными сверхпроектами. Начиная от самого высокого в мире здания и заканчивая проведение форума"Экспо 2020". Каждый из них приносит конкретную осязаемую пользу стране.

Сейчас в ОАЭ по официальным данным выполнятся проекты совокупной стоимостью свыше 770 млрд евро. Из них свыше 100 млрд - это стоимость первоочередных государственных проектов (первая АЭС, НФПЗ, алюминиевый комбинат, метро в Абу-Даби и Шардже, железные дороги и аэропорты).

8. ОАЭ — логистический центр региона

Транспорт создает почти 6,5% ВВП ОАЭ. Порт Джебель-Али (Дубай) — крупнейший в мире порт с искусственно построенной акваторией, крупнейший порт Западной Азии и по разным оценкам 4-7 порт в мире. Всего в Эмиратах 16 коммерческих портов. Коммерческий флот превышает 300 кораблей. Включая крупнейшую в мире флотилию нефтеналивных танкеров. Контролируемая правительством Дубая компания DP World — крупнейший в мире холдинг, управляющим портами, она оперирует более 70 терминалами в 31 стране.

Международный аэропорт Дубай — пятый в мире по пассажиропотоку, он больше, чем крупнейший в Европе лондонский Хитроу. В 1985 году была создана Emirates Airlines, сейчас это четвертая в мире компания по пассажирообороту и вторая — по грузообороту.

Надо подчеркнуть, что государственный бизнес — прибыльный. В 2017 году общая прибыль предприятий сектора превысила $2 млрд.

Дубай - финансовый центр региона

Он и близко пока не приблизился к финансовым высотам Лондона, Сингапура или Токио, он стал признанной финансовой столицей всего региона, такой как Мельбурн для Австралии или Майами для Латинской Америки.

ОАЭ - биржевой центр Западной Азии и Африки. Тут действуют три фондовые (ADX, DFM, Nasdaq Dubai), одна товарная и одна биржа деривативов. Оборот — около $30 млрд в год. ОАЭ является крупнейшим в мире рынком сукука (исламского долга).

На начало года в ОАЭ действовало 49 банков, из них 26—иностранные, объем активов банковской системы — более $650 млрд.

https://biz.liga.net/.../ne-tolko-neft-i-gaz-v-chem...

И в завершение про Инвестнянь.

На фото - офис, в котором нас принимали.

Чем помогает местная инвестняня:

1. Консультации новым инвесторам

2. Получение всех необходимых разрешений (сроки очень короткие)

3. Поиск под потребности инвестора земельного участка или помещения для размещения производства

4. Подсказывает как сэкономить на аренде, подключениях

5. Дает консалтинговые компании по каждому из требуемых пунктов

6. Помогает привлечь финансирование из местных фондов.

И меня все время не покидал один вопрос:

- Почему инвестор должен выбирать Украину для инвестирования и создания нового производства?

1) Налоговая система? - в СЭЗ ОАЭ - ноль налогов на прибыль и налоги работников.

2) Судебная справедливость? - в ОАЭ есть британский суд (в финансовом центре), в Украине есть печерский.

3) Кредиты? В Украине 15% годовых против 5% в ОАЭ

4) Инвестиции? Найдите в Украине $100 млн. в ОАЭ есть биржа, суверенные фонды (узнал на одной из встреч, что местный фонд профинансировал $40 млрд проектов инфраструктуры Индии)

5) Регулирование? в ОАЭ с момента принятия решения и начала строительства пройдет 3 мес (с учетом адаптации проекта, выбора площадки, получения разрешений, открытия счетов, найма персонала). Сколько на это уйдет в Украине?

6) Качество жизни, безопасность, возможности для развития... Только международных университетов с мировым именем в ОАЭ я насчитал более 10.

Что же делать Украине?

Если конечно, не слушаться депутатов от Слуг, предлагающих "валить" То:

1. Иметь амбициозную стратегию - ставить себе цель к 2030 году, например, догнать хотя бы Польшу (по ВВП по доходам населения)

2. Иметь четкий план достижения цели.

3. Создать условия для защиты инвестиций. Речь про Международный Финансовый Центр с британским судом (IFCK) - ну не верю в реформу судебной системы, которая длится уже 30 лет.

4. Стать хозяевами своих активов - хотя бы их проинвентаризировать, оценить. (Леса, земля, вода, инфраструктура, госкомпании). Не зная что у нас есть мы никогда не сможем этим управлять.

5. Договориться с международными партнерами о совместных проектах и защите (Как это сделали все страны экономические тигры)

6. Изменить качество государственного менеджмента. Начиная от полной перезагрузки Кабмина с новыми функциями и персоналом, заканчивая цифровизацией всего государства

7. Обновить фискальную систему. перейти на НнВК вместо налога на прибыль и на налог с продаж вместо коррупционного НДС

8. Создать десяток СЭЗ со своей тематикой (индустриальные, Hi TECh, биоинженерия, новые материалы...)

И всем вместе хотеть и строить сильную страну. Не избирать случайных людей, а самим объединяться и выдвигать наиболее достойных предствителей, являющихся государственными деятелями, стратегически мыслящими и имеющими опыт успешных проектов за плечами.

Читайте, делайте выводы, делитесь.

P.S. И не вздумайте "валить"!

Если получилось чудо в пустыне, то у нас тоже есть шанс. Главное не стать для начала "пустыней"))" - написал Амелин.